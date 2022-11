A Szolnoki Törvényszék azt közölte, hogy a férfi és a nő összeveszett, a gyilkosság pedig valamikor kedd este 9 óra, és szerda hajnal 4 óra között történt. A férfi a hálószobában az ágyon fekvő felesége mellkasára térdelt, két kézzel megragadta a nyakát és addig szorította, amíg a nő már nem mozdult.

Az asszony a helyszínen meghalt. A férfi végül szerdán késő este adta fel magát a Szegedi Rendőrkapitányságon, ahova az édesapja kísérte be, aki egyébként meg is győzte, arról, hogy vallja be mit tett.

A mostani döntés ellen a gyanúsított védője fellebbezést jelentett be, így az nem jogerős. Az ügyvéd azt kérte, hogy a kényszerintézkedést az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben hajtsák végre.

Azt, hogy a férfit miért Szolnokon, és nem Szegeden tartóztatták le, egyelőre nem tudni. Ilyen csak akkor szokott előfordulni, amikor a bíróság valamiért elfogultságot jelent be az ügyben.