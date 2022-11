Elkészítette az Országos Rendőr-főkapitányság az illegális migrációval kapcsolatos legfrissebb statisztikáját. Ezek szerint szombaton összesen 493 határsértőt tartóztattak fel az országban. A legtöbben ezúttal is Csongrád-Csanád megyében próbálkoztak. Itt 19 csoportban találtak 403 határsértőt. A migránsokat Ásotthalomon, Mórahalmon, Kisteleken, Csengelén és Röszkén kapták el. Bács-Kiskun megyében pedig 10 csoportban összesen 51 határsértőt tartóztattak fel. A két megye határainál összesen 449 embert akadályoztak meg abban, hogy illegálisan Magyarország területére lépjen.

A feltartóztatott illegális migránsok marokkói, palesztin, algériai, szír, iraki, tunéziai, afgán, indiai, pakisztáni és török állampolgárnak vallották magukat, azonban ezt semmivel sem tudták igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz.

Közben a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója arról beszélt, hogy elérheti az ezret a tél beálltára a határvadászok létszáma. Bakondi György az M1 Aktuális csatornán elmondta: a határvadászok első 5-600 emberből álló csoportja már a rendőrökkel közösen járőrözik, ahol megszerzik azokat a gyakorlati tapasztalatokat, hogy hatékony, hatásos és törvényes eljárásokat folytassanak a határon. Rajtuk kívül több száz új jelentkező kiképzése kezdődött meg – tette hozzá. Bakondi hangsúlyozta: a határvadászok szolgálatba állásával fokozatosan megkezdődhet a honvédség erőinek kivonása a határőrizeti feladatokból, akik így a NATO-val közös gyakorlatokon vagy az ukrán határszakasz biztosításában tudnak részt venni. Bakondi György bízik abban, hogy az új olasz kormány határozott lépései fékezni fogják az illegális bevándorlást, valamint szólt a decemberi EU-csúcsról is. Kiemelte: a háborúnak és az elhibázott szankciós politikának is súlyos következményei vannak a migrációval kapcsolatban is.