Egy Pest megyei és egy Bács-Kiskun megyei határrendészeti hír is kötődik ahhoz a szegedi családhoz, amelyiknek tagjait 2022. november 23-án fogta el a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály szegedi osztálya. Ugyanis a 30 éves szegedi K. Zsolt irányította a fenti két esetben elfogott három embercsempészt is, akik egyike a bűnbandát irányító férfi öccse. A Pest megyei ügyben a sofőrt a bíróság már el is ítélte: 7 év fegyházbüntetés kapott. Míg a Bács-Kiskun megyei ügyben a büntetőeljárás ehhez az ügyhöz lett egyesítve.

A családtagok már egy jó ideje azzal foglalkoztak, hogy a déli határszakaszról harmadik országbeli állampolgárokat szállítottak az osztrák-magyar határszakaszra. A szállítást gépkocsival hajtották végre, és általában úgy, hogy az illegális migránsokat szállító autót egy előfutó kocsi biztosította. Utóbbi szerepe nem volt más, minthogy az utasokkal teli gépkocsi akadálymentes közlekedését biztosítsa, felvezesse a célállomásra, és egy esetleges rendőri ellenőrzés esetén azonnal jelezzen a másik sofőrnek, vagy adott esetben a rendőröket lekösse. A szállításokhoz használt gépkocsikat általában bérelték, míg a már hazánkba bejutott illegális migránsokat a megfelelő szállítási időpontig bújtatták.

A családban mindenkinek megvolt a maga szerepe. K. Zsolt irányított, szervezett és tartotta a kapcsolatot a külföldiekkel. Az apja az autók beszerzésében és az illegális migránsok élelmezésében segédkezett, K.Zsolt élettársa pedig a bűnös szállításokban részt vett autók elrejtésében. Míg negyedik bűntársuk feladata az illegális migránsok rejtegetése volt. K. Zsolt öccse segített apjának az élelem beszerzésében, és társával együtt ő volt az, aki az illegális migránsokat az osztrák határhoz szállította.