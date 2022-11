Út közben azonban felgyorsultak az események és megindult a szülés. Az apa egy körforgalom biztonságos szegletében tudott félreállni, majd a mentők segítségét kérte. A Mentésirányítás azonnal több egységet, köztük a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat rohamkocsiját is a helyszínre riasztotta, miközben a rutinos mentésirányító az apukát nyugtatta és instruálta a teendőkre. Bajtársaink perceken belül helyszínre értek és még a személyautóban világra segítették a kis Áront, aki rögtön fel is sírt. Helyszíni ellátást követően a boldog édesanyát és újszülött gyermekét is stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők. Az újszülöttnek boldog, egészséges életet kívánunk, a szülőknek és a mentésben résztvevőknek gratulálunk! - számolt be oldalán az OMSZ.