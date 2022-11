Az Algyői, a Bajai, a Dorozsmai út egyre hosszabb sorokból állnak, elsősorban a befele tartó oldalon. A Rádió Taxi Három munkatársaitól megtudtuk: Algyőn, a Kastélykert utcánál baleset történt, amiről a rendőrség mobil útinformációs rendszere, a RUTIN is jelzést adott. A rendőrség információi alapján a baleset Algyő, Gyevi tanyák helyszínen történt negyed hét körül, a helyszíni szemle időtartama várhatóan egy óra. A helyszínen félpályás útzár van érvényben, lassú haladás lehetséges.

A Makkosházi, Budapesti körúton rengeteg a jármű a Budapesti körúton zajló munkálat miatt, csakúgy a József Attila sugárúton, Retek, Rózsa, Agyagos utcán és a Csillag tér is minden irányban torlódik. A Szabadkai út oda-vissza sűrű, és a Kálvária, illetve Petőfi sugárút eleje is be van lassulva. A forgalmasabb csomópontok tele vannak, mint a lámpás körforgalom, Mars tér, Dugonics tér, az Aradi vértanúk tere, a Boldogasszony sugárút, és úgy általában a belvárosi utcák. Sok az autó a Makai, Szőregi úton, a Bérkert, a Csanádi és Vedres utca, illetve a hidakra vezető utcák mind tele vannak, a hidakon belassult a forgalom, főleg a Belvárosi hídon a városközpont irányába.

A köd miatt jelentősen romlottak a látási viszonyok, tartsuk be a követési távolságot, illetve válasszunk megfelelő sebességet, kiemelten a gyalogátkelők előtt! - javasolják a taxitársaság munkatársai.