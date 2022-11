A Rádió Taxi Három munkatársai jelezték, hogy nagyon erős a délutáni forgalom, és sajnos baleset is történt a Boldogasszony sugárúton, egy ideig a

Boldogasszonyon csak a Liliom utcáig engedték a forgalmat a Hősök kapuja irányába. A Párizsi krt 43. előtt is baleset történt, tudtuk meg, és ezt a RUTIN is közzétette: mint írták, a helyszínen torlódás várható. A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság kommunikációs osztályától megtudtuk: mindkét baleset anyagi káros, nem sérült meg senki. A helyszínelők már elvégezték a munkájukat, torlódásra nem kell a továbbiakban számítani.