Az esetről rövidebben korábban beszámolt a rendőrség honlapja és portálunk is. A férfi 2016-ban kötött házasságot a későbbi sértett lányával. Felesége családjával igyekezett jó kapcsolatot kialakítani, azonban az apósa italozó életmódját kezdettől fogva nem nézte jó szemmel; ellenszenvének rendszeresen hangot is adott. A férfi már 2019-ben elhatározta, hogy megöli az apósát annak italozó életmódja miatt. Hosszas gondolkodás és mérlegelés eredményeként – miután többször is számba vette és átgondolta a lehetséges elkövetési módokat – arra az elhatározásra jutott, hogy mérgezés útján fog véget vetni a férfi életének, mert úgy gondolta, ennél az elkövetési módnál a legkisebb a lebukás kockázata.

2021. január első felében vásárolt egy üveg pálinkát, amelyhez hozzákevert egy, az otthonában talált – általa mérgező hatásúnak vélt –, etilén-glikolt (fagyállót) is tartalmazó folyadékot. Az összekevert folyadékot ezután egy 3 deciliteres üvegpalackba töltötte, majd ajándékpapírba csomagolta és egy címkére saját kezűleg, tollal ráírta, hogy "Fogadd sok szeretettel", még nevet is írt a címkére, mintha azt valaki más küldené a sértettnek. Ezt követően Szentesről Szarvasra utazott és az apósának a lakásához tartozó postaládába elhelyezte az általa kevert folyadékkal teli üveget. A terhelt pár nappal később, a hétvége folyamán a bontatlan pálinkás üveget – mivel azt a sértett otthonában tartott családi összejövetel alkalmával ugyanott találta, ahová napokkal azelőtt tette -, magához vette a postaládából, és saját maga felvitte a lakásba, ahol átadta a sértettnek, akivel ekkor megpróbálta elhitetni, hogy az italt a címkén feltüntetett személytől kapta ajándékba. A sértett több alkalommal ivott a fagyálló folyadékot is tartalmazó szeszes italból, de nem lett semmi baja, mert az ital nem tartalmazott a halálos eredmény okozásához elégséges mérgező vegyületet.

Mivel az apósa megölésére tett kísérlete nem hozta meg a kívánt eredményt, a terhelt a kivitelezés részleteit hónapokon keresztül újra átgondolta és megtervezte. 2021 szeptemberében egy csatos, színes sörösüvegbe fagyállót töltött, azt becsomagolta és egy sárga jegyzetlapot ragasztott rá, amelyre – hasonlóan a korábbi módszeréhez - saját kezűleg születésnapi üdvözlő üzenetet írt. A terhelt 2021. szeptember 13-án, a délelőtti órákban adta át az apósának a mérgező folyadékot tartalmazó üveget és azt állította, hogy a születésnapi jókívánságot tartalmazó csomagot a sértett postaládája alatt találta. A sértett még aznap, az esti órákban fogyasztott is az üvegben lévő fagyállóból, amelytől másnap reggelre az otthonában rosszul lett, ezért kórházba kellett szállítani, ahol a mérgezés következményeként 2021. szeptember 26-án – 62 éves korában – elhunyt.

A főügyészség mértékes indítványt is tartalmazó vádiratában elsődleges arra tett indítványt, hogy a bíróság a férfi letartóztatását az ügydöntő határozatának kihirdetéséig tartsa fenn. Ezen felül az ügyészség indítványt tett arra, hogy a bíróság a cselekményeit beismerő férfit végrehajtandó fegyházbüntetésre ítélje, tiltsa el a közügyek gyakorlásától és állapítsa meg, hogy a törvény erejénél fogva nem bocsátható feltételes szabadságra, illetőleg kötelezze őt a nyomozás során felmerült közel 3 600 000 forintot kitevő bűnügyi költség megfizetésére.