Az édesanya begyújtáskor égésgyorsítónak benzint öntött a kályhába. A kályhában a benzingőz berobbant, az édesanya kezéből a benzint ekkor a nyolc éves kisfiára csapódott. Ruhája azonnal meggyulladt, a kisfiú súlyos égési sérüléseket szenvedett. A mentők kórházba szállították.

Hasonló baleset történt még 2020 decemberében Zákányszéken. Két huszonéves használt égésgyorsítót a begyújtáshoz, amikor lángba borult a melléképület teljes belső tere. Olyan súlyos égési sérüléseket szenvedtek, hogy pár napon belül mindkét fiatal életét vesztette.

Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy éghető folyadékkal (benzin, gázolaj, hígító) ne locsolják be az előkészített tüzelőanyagot. Az ilyen típusú folyadék már szobahőmérsékleten is intenzíven párolog, az ekkor keletkező gőz másodpercek alatt kitölti a rendelkezésre álló teret, és gyújtóforrás hatására belobbanhat. Ilyenkor a tűztér ajtaján kicsapó láng, súlyos égési sérülést okozhatnak, a tűz a berendezési tárgyakra is átterjedhet. Fontos, hogy a tüzelőt ne a kandalló előtt, vagy mellette tároljuk, mert a kipattanó szikrák meggyújthatják azt. A kandalló, kályha előtt pedig mindig legyen szikrafogó.

Ha szükség van a begyújtáshoz égésgyorsítóra, csak a kimondottan erre a célra gyártott folyadékot használjuk. Biztonságosabb, ha gyújtóst készítünk apróra vágott száraz fából, vagy előre gyártott és forgalmazott tűzgyújtókat használunk.