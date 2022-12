A rendőrség mobil útonformációs rendszere, a RUTIN jelezte, hogy Kistelek közelében baleset történt az M5-ös aztópályán, a Budapest felé vezető sávban, a 137. kilométerszelvényben. Teljes az útzár az autópályán, a helyszínelés időtartama a RUTIN szerint várhatóan két óra, a hírt a balesetről 9.57-kor adták ki. A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság kommunikációs osztályától megtudtuk, hogy nem is egy balesetről van szó, hanem több kisebbről. Először 7.20-kor csúszott össze Balástya közelében négy autó - erről az esetről portálunk is hírt adott -, a balesetben két ember megsérült. A rossz látási viszonyok és a feltorlódó kocsisor miatt aztán több autó is egymásba csúszott ez után, ezek anyagi kárral járó balesetek voltak. Az autópályáról elterelik a forgalmat a kisteleki lehajtónál az 5-ös főútra, az M5-ösre az M43-as csomópontjánál tudnak visszatérni az autósok.

A kiérkező tűzoltók a járműveket áramtalanították, és ahol lehetett, megszüntették a forgalmi akadályt. Összesen huszonkettő jármű ütközött öt balesetben. A kocsikban szinte mindenhol vendégmunkások ültek. A sofőrök valószínű fáradtak voltak és nem látási- és útviszonyoknak megfelelően vezettek, ezért történhettek az egymás utáni balesetek a reggeli ködben.