A Szegedi Törvényszéken már korábban is volt bombariadó, de az is csak vaklárma volt. A mostani eset azért különösen érdekes, mert éppen tegnap írtuk meg, hogy minősített zaklatás és becsületsértés vétsége miatt emelt vádat egy nő ellen a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség a Szegedi Járásbíróságon, vagyis időnként máshogy is fenyegetik a bírókat és az ügyészeket. A Központi Nyomozó ügyészség szerdán azt közölte, hogy a megvádolt 43 éves Csongrád-Csanád megyei nő ellen különböző büntetőügyek indultak – zaklatás, testi sértés és hivatalos személy elleni erőszak, valamint garázdaság és rongálás miatt –, amelyekben a bíróság többek között végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte őt. A nő 2021 áprilisától, az ügydöntő határozatok kihirdetését követően, internetes üzenetküldő alkalmazáson keresztül fenyegető és zaklató üzeneteket küldött az ügyében eljáró bíróknak az általuk hozott ítéletek miatt. A szöveges és hangüzenetekben szidta a hivatalos személyeket és a bírókat, valamint a családtajaikat többször is megöléssel fenyegette. Ez a nő jelenleg hivatalos személy elleni erőszak bűntette és más bűncselekmények miatt kiszabott 1 év 6 hónap börtönbüntetését tölti.