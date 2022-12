Összesen 265 határsértőt állítottak meg a rendőrök csütörtökön Magyarország területén – közölte az Országos Rendőr-Főkapitányság tegnap. Csongrád-Csanád megyében 11 csoportban 239 migránst találtak Ásotthalmon, Hódmezővásárhelyen, Kisteleken és Röszkén. Bács-Kiskun megyében a ezúttal 8 határsértőt tartóztattak fel Kelebia és Érsekcsanád közigazgatási területén. Ugyanaznap Csongrád-Csanád megye déli határán 343, Bács-Kiskun megyében pedig 3 embert akadályoztak meg abban, hogy az ország területére lépjen. Találtak még migránsokat Győr-Moson-Sopron és Pest megyében is. Előbbiben 8, utóbbiban 10 határsértőt tartóztattak fel. A feltartóztatott illegális migránsok afgán, algériai, indiai, koszovói, marokkói, algériai, indiai, kínai, marokkói, palesztin, szír, török és tunéziai állampolgárnak vallották magukat, de ezt nem tudták igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz.

A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 Aktuális csatornán pedig arról beszélt, hogy folytatódik és egyre súlyosabbá válik a 2015 óta tartó migrációs válság. Bakondi György azt mondta, hogy fegyveres bűnözők szervezik az illegális bevándorlók határra juttatását. A belbiztonsági főtanácsadó úgy vélekedett, hogy a külső határokat őrizni kell, és csak azokat szabad beengedni az Európai Unióba, akiknek tisztázott a személyazonosságuk, és nem bűnözők, nem lépnek fel erőszakosan. Megjegyezte, hogy Magyarország déli határainál a szerb oldalon komoly belbiztonsági veszélyhelyzet alakult ki: tűzharcok folytak, sérültek is vannak. Emlékeztetett arra, hogy a közelmúltban, most először egy magyar autópályán is embercsempész lövöldözött, a rendőröket és az arra közlekedő állampolgárokat egyaránt veszélyeztetve.