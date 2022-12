Az országban összesen 250 határsértőt tartóztattak fel a rendőrök szerdán. Közülük 196 embert Csongrád-Csanád megyében, Szegeden, Ásotthalmon, Röszkén, Öttömösön, Ruzsán, Balástyán és Szatymazon kaptak el. Rajtuk kívül 155 migránst megakadályoztak abban, hogy magyar területre lépjen. Ezeket az adatokat Országos Rendőr-főkapitányság közölte tegnap.

A friss jelentésből is látszik, hogy valami történt a szerb oldalon, mert érezhetően kevesebb illegális bevándorlót találnak most Magyarországon. Ennek az oka pedig nem más, mint a szerb hatóságok minden eddiginél keményebb fellépése a migránsokkal szemben.

Korábban megírtuk, hogy múlt héten csütörtökön lövöldözés volt Horgos központjában, a migránsok kora este lőtték egymást gépfegyverekkel. A faluban megfagyott a levegő, a helyiek nem mertek az utcára menni, a gyerekeket pedig másnap sokan nem engedték iskolába.

A rendőrök ezután léptek. Először a migránsok nagyobb részét buszokkal elszállították a kijelölt menekülttáborokba az ország délebbi részére, és elkezdték felszámolni a magyar határhoz közeli migránstáborokat. A Pannon RTV arról számolt be, hogy teljes egészében kiürítették a település külterületén található két legnagyobb migránstanyát. A sátrakat elbontották, a temérdek szemetet pedig elszállították. Azt írják, hogy jelenleg nyugalom van Horgoson. A rendőrség és a csendőrség folyamatosan járőrözik, a faluba betévedő migránsokat kitessékelik. Márpedig még mindig sokan betévednek. A magyar határ közvetlen közelében található az úgynevezett kis Bácska birtokról múlt pénteken több száz illegális bevándorlót szállítottak el a különleges rendőri erők. Hétfőn azonban már ismét benépesült a sátortábor, és hétfő reggelre már csaknem száz migráns jött ide vissza.

Közben egy másik helyszínen is zajlott egy nagyszabású akció. Ott tucatnyi munkagép dolgozott és egymás után jöttek-mentek a teherautók. Az épületeket rendőrök és csendőrök fésülték át. A csütörtök esti lövöldözést követően az autópálya melletti Gucci-tanyáról is több mint ezer migránst szállítottak el a hatóság emberei Preševóba, de ide is visszatértek a hétfői nap folyamán az illegális bevándorlók. Kedden ezt az illegális migránstábort is felszámolták.

Voltak, akik még a tanya kitakarítása közben is megpróbáltak visszaszivárogni, őket a hatóság emberei elküldték. Az illetékesek azt mondták, a tervek szerint a napokban ismét begyűjtik a Horgos külterületén maradt, most már elenyésző számú migránst.