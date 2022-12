Karácsony másnapján is bőven akadt dolga az egyenruhásoknak a déli határnál. Országosan összesen 259 illegális migránst tartóztattak fel, ebből 214 személlyel szemben Csongrád-Csanád megyében intézkedtek. Az Országos Rendőr-főkapitányság keddi összesítője szerint megyénkben Ásotthalom, Röszke és Szatymaz közigazgatási területén fogták el a határsértőket, akik ellenőrzésük során afgán, indiai, ismeretlen, marokkói, szír és török állampolgárnak vallották magukat. Ugyanakkor sem személyazonosságukat, sem magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét hitelt érdemlően nem tudták igazolni, így a rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz.

Továbbá december 26-án 0 és 24 óra között Bács-Kiskun megyében 1, míg Csongrád-Csanád megyében 10 esetben a rendőrök összesen 156 főt akadályoztak meg a hazánk területére történő illegális belépésben. A rendőrség beszámolója szerint hazánkban karácsony másnapján tiltott határátlépés miatt 4 embert, közokirat-hamisítás miatt pedig 1 embert fogtak el.

Az Országos Rendőr-főkapitányság felhívta a figyelmet arra is, hogy továbbra is várják a jelentkezőket szerződéses határvadásznak. A 160 órás képzésre, majd az azt követő szolgálatra azok a magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik már elmúltak 18 évesek, de az ötventötödik életévüket még nem töltötték be, valamint büntetlen előéletűek, cselekvőképesek, és legalább alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek. Fontos az is, hogy egészségileg, fizikailag és pszichológiailag is alkalmasak legyenek a munkavégzésre. A jelentkezést elektronikus úton a [email protected] címre, postai úton a Készenléti Rendőrség elérhetőségeinek egyikére lehet küldeni, de lehetőség szerint személyesen is leadható bármelyik rendőrségen. Az elektronikus levél tárgyában vagy a borítékon szükséges feltüntetni: „Szerződéses határvadász képzés”.