Kismacskát kellett menteni karácsonykor

Karácsonykor is sok hívás érkezett a katasztrófavédelemhez. December 24-én és 25-én összesen jóval több mint kétszáz helyre riasztották őket országszerte, és akadt dolguk a Csongrád-Csanád megyében dolgozó tűzoltóknak is. Sok volt a szén-monoxiddal kapcsolatos riasztás, és egy kismacska is okozott egy kisebb galibát.

Gyorsan sikerült eloltani a vásárhelyi házban keletkezett tüzet. Fotó: Donka Ferenc

Szenteste sem unatkoztak a tűzoltók, hiszen több tűzhöz és közlekedési balesethez is riasztották őket. December 24-én országszerte összesen 190 segélyhívás érkezett a katasztrófavédelemhez, 129 esetben pedig tűzoltói beavatkozásra is szükség volt. 32 esetben tűzhöz riasztották a tűzoltókat, 24 épület gyulladt ki, 97 alkalommal pedig műszaki mentést kellett végezniük – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. Munkics Dániel azt is elmondta, hogy karácsony első napján 185 segélyhívás érkezett hozzájuk, 133 helyen volt szükség tűzoltói beavatkozásra. Ebből 31 esetben tűz miatt, 102 alkalommal pedig műszaki mentést igénylő balesetekhez hívták a tűzoltókat. December 25-én összesen 21 lakástűz volt. Nem pihenhettek a tűzoltók Csongrád-Csanád megyében sem. December 24-én még késő délelőtt Domaszéknél szorult meg agy autó fékberendezése, ami füstölni kezdett. Kora délután Csongrádon az egyik Fő utcai ház második emeletén jelzett be a szén-monoxid érzékelő. A kéményseprők ellenőrzést végeztek a lakásban, ami után a vízmelegítő használatát a karbantartásig megtiltották. Nem sokkal később Szegeden, a Kálvária sugárúton jelzett a CO-mérő, de ott nem találtak semmilyen hibát, de azért értesítették a kéményseprőket a biztonság kedéért. Ahogy az egyik Boldogasszony sugárúti lakásban is tették, ahogy ugyancsak jelzett a műszer. Este fél nyolc körül pedig már egy közlekedési balesethez kellett menniük. Újszegeden, a Jobb fasoron két autó ütközött össze, az egyik egy tűzcsapnak csapódott. Senkinek sem esett baja, ahogy a szén-monoxid szivárgásos eseteknél sem. Másnap, december 25-én Mindszenten, egy Bethlen Gábor utcai lakásból kérték a tűzoltók segítségét, szintén azért, mert bejelzett a szén-monoxid érzékelő. A gáztűzhelyet kizárták a szolgáltatásból, de szerencsére ott sem esett baja senkinek sem. A nap legérdekesebb része pedig ezután következett. Szegeden, a Bercsényi utcában egy kismacska szorult az ereszcsatornába, de már három napja. Azóta nyávogott, de a tűzoltók kivették, így ez a probléma is megoldódott. Hétfőn pedig tűz ütött ki Hódmezővásárhely külterületen, a Ludas utcában. A tűzoltók három szerrel érkeztek a helyszínre, ahol megkezdték a tűz oltását. Úgy tudjuk a lakásban berendezési tárgyak égtek. A helyszínre a mentők is kiérkeztek, akik egy embert láttak el. Hogy pontosan mi okozta a tüzet, még vizsgálják. Karácsonykor is 2000 tűzoltó volt szolgálatban és 500 jármű állt készenlétben. Riasztást követően 120 másodpercen belül elindultak segíteni oda, ahol baj volt.

