A rendőrségre 2022. december 18-án este érkezett a feljelentés az esetről. A jármű tulajdonosa elmondta, hogy az autót előző nap otthona előtt parkolta le, melyben az indítókulcs is benne volt. Másnap a jármű nem ott állt, ahol előző este hagyta, a kilométeróra pedig jelentősen többet mutatott és a kulcs már nem volt benne. Az autó délután ismét eltűnt, de akkor már nem került vissza.

Forrás: police.hu

A hódmezővásárhelyi nyomozók rövid idő alatt azonosították a feltételezett elkövetőket. A 16 és 14 éves fiatalok elmondták, hogy kocsikáztak az autóval amit először vissza is vittek, de a második alkalommal már elakadtak vele egy sáros területen. A nyomozás megállapította, hogy a fiatalok időközben a rendszámot is levették a járműről, valamint több társuk is vezette az autót, köztük egy gyermekkorú is.

Forrás: police.hu



A Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányságon az ügyben jármű önkényes elvétele, egyedi azonosító jellel visszaélés, illetve járművezetés tiltott átengedése miatt indult eljárás. A rendőrök az indítókulcsot és az autót lefoglalták, majd visszaadták a tulajdonosának.