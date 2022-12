egalább fél liter vére elfolyhatott annak az embernek, akit a Kálvária sugárút elején találtak csütörtökön kora este az arra járók. Lapunk munkatársa már csak a nyomokat találta a helyszínen. Úgy tudjuk, hogy a férfi még életben volt, sőt: reagált a kérdésekre amikor rátaláltak. A szomszédos udvarban dolgozók a Délmagyarországnak azt mondták, hogy a rossz állapotban lévő, és vérző férfihez a járókelők hívtak mentőt, akik el is látták a sérüléseit, utána pedig kórházba vitték. A helyszínen egy ideig egy rendőrautó is várakozott, azonban a szemtanúk azt mondták, hogy semmilyen erőszakos cselekmény sem történt, hanem baleset volt, a férfi elesett. Ezért a rendőrség távozott is. Eljárás nem indult az ügyben.