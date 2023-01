Bár a karácsony és a szilveszter az ünneplésről, jókedvről szól, a készülődés, az ilyenkor jellemző utazások és a megnövekedett alkoholfogyasztás miatt rengeteg a sérüléssel járó baleset is. Az egészségügyben tehát ilyenkor nem kikapcsolódnak, hanem jellemzően nagyüzemet tartanak. Kíváncsiak voltunk arra, idén milyen problémákhoz riasztották megyénkben leggyakrabban a mentőket.

– Komolyabb közlekedési baleset még az ünnepek előtt történt, amikor december 23-án az M5-ös autópálya viszonylag rövid szakaszán 15 helyszínen ütköztek járművek. Ezekről a kárhelyekről helyszíni ellátást követően 20 személyt szállítottak bajtársaim kórházba – mondta el lapunknak Hangai József, az Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezet kommunikációs munkatársa. Másnap és karácsony további napjain ezt követően összesen több mint 420 esetben nyújtottak segítséget a mentők.

– Szerencsére az ünnephez köthető specifikus esetek, mint például a forrázások vagy a fa faragásából származó sérülések nem történtek. A melegfront viszont éreztette a hatását, ami belgyógyászati jellegű rosszullétekben, szív-érrendszeri megbetegedéseken, görcsrohamokban nyilvánult meg. Történt tűzeset is, ahol bajtársaim enyhe fokú szén-monoxid-mérgezést szenvedett betegeknek nyújtottak segítséget – sorolta a legjellemzőbb problémákat a mostani karácsonyról Hangai József.

Szilveszterkor a mentők általában 10–15 százalékos feladatszám-emelkedésre számítanak. Idén több mint 120 főnek nyújtottak segítséget vármegyeszerte.

– Egy viszonylag nyugalmas nappal után mozgalmas éjszaka várt a mentőkre, éjfélkor szinte mindegyik mentőegységünk betegellátást végzett, Szegeden nem is volt ebben az időpontban szabad kapacitás az állomáson. Alkoholfogyasztás következményei miatt közel 20 főt láttunk el, de segítettünk agresszióból származó sérülésnél és két közlekedési balesetnél is. Pirotechnikai eszköz használatából eredő sérülés miatt szerencsére nem kaptunk riasztást, ugyanakkor egy sikeres újraélesztésről be tudunk számolni, amely Szegeden történt újév hajnalán – zárta a felsorolást a mentőtiszt.