A rendőrségre 2023. január 2-án érkezett bejelentés, mely szerint egy szegedi büfébe betörtek, és a kassza tartalmát ellopták. A következő három hétben további három betörés és egy betörés kísérlet is történt a környéken.



Az adatgyűjtés során egy helybeli 17 éves fiú került a nyomozók látókörébe, aki a gyanúsítotti kihallgatása során a bűncselekmények elkövetését beismerte, részletes tényfeltáró vallomást tett. Miközben azonban a fiatal már a rendőrségi fogdában volt, újabb bejelentés érkezett, hogy a belvárosban további három elárusító pavilont törtek fel ismeretlenek. Itt az egyikbe bejutottak, onnan hangszórókat és különböző italokat vittek el, míg két esetben megbontották az épületek oldalát, de be nem tudtak menni. - írja a police.hu



A nyomozók megállapították, hogy ezek az esetek is a fiúhoz köthetők, aki még elfogása előtt néhány órával követte el a bűncselekményeket. Kiderült az is, hogy ezúttal bűntársa is volt. A rendőrök a szintén 17 éves fiatalt előállították és gyanúsítottként hallgatták ki.

A Szegedi Rendőrkapitányságon dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt indult ellenük eljárás. A rendőrök mindkét fiatalkorút őrizetbe vették és előterjesztést tettek az ügyészségen letartóztatásuk indítványozására.