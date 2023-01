Egyre zűrösebb hely Újszeged központja, ahol egy pékség, egy kocsma, egy élelmiszerüzlet és egy zöldséges is van. Ezt azok a helyiek mondták lapunknak, akiket a csütörtök esti lövöldözésről kérdeztünk. A rendőrség annyit közölt az esetről, hogy a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz január 5-én 20 óra 40 perckor érkezett bejelentés arról, hogy lövések hangját hallották Szeged Újszeged városrészében.

A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy egy vendéglátóhelyről távozó férfi a levegőbe lőtt, tehát nem célzott lövéseket adott le. A helyszínen maradt töltényhüvelyek vizsgálatakor pedig kiderült, hogy azok egy gázriasztó pisztolyból származnak. Az 52 éves férfit végül elfogták, előállították, és garázdaság miatt indítottak eljárást ellene. Közben az is kiderült, hogy nem is lehetett volna nála fegyver, mert nem volt rá engedélye.

A kocsmában a környékbeliek nem nagyon akartak beszélni arról, hogy mi történt csütörtökön este az utcán. Egyikük azt elárulta, hogy a lövöldöző férfi ápolóként dolgozik a vakok intézetében. Szerinte ittas lehetett, amikor lövöldözni kezdett, és azt is elárulta, hogy úgy tudja, a munkahelyén fogták el a rendőrök pénteken délelőtt. Hogy miért lőhetett a levegőbe, arról semmit sem mondtak a környékbeliek.

Azt viszont egybehangzóan állítotték, hogy Újszeged központja egyre élhetetlenebb. Alig két hónapja írtuk meg, hogy belehalt sérüléseibe egy nő, akit élettársa vert meg brutálisan az egyik Székely sori lakásban. Egy közelben lakó férfi akkor elmondta, hogy a nő évek óta a házban élt, és két lánya is van, akiket a gyámügy már elvett tőle az életvitele miatt. Ez nem lehetett véletlen, mert rendszeresen részegen vitte le a gyerekeit is játszani a közeli térre, ahol a hajléktalanok és az alkoholisták rendszeresen gyülekeznek. A nő rendszeresen közülük szemelte ki magának az élettársát. Egy korábbi férfi a nő akkor még velük élő anyját is megverte, a férfi azóta is börtönben van. A tegnapi eset után ismét arról beszélnek Újszegeden, hogy a központtal kezdeni kell valamit, mert már a gyerekeket sem engedik le egyedül játszani. Félnek a hajléktalanoktól, és az egyre több drogostól.