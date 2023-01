Tűz ütött ki szerdán este hét órakor egy hódmezővásárhelyi családi házban, a Görbe utcában. A helyszínre négy egység is érkezett. Ekkor a ház már teljes terjedelmében lángolt, a tűz átterjedt a melléképületre is. A tűzoltók több vízsugárral, minden irányból oltották a lángokat - számolt be portálunknak a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.