A megalapozott gyanú szerint a férfi Karácsony este provokálta a sértettet, majd Szilveszter este ütötte, rugdalta a nőt, miközben a sértett pelenkázta közös kiskorú gyermekeket a szegedi lakásukban. A férfi a zaklatást másnap is folytatta, melyre figyelemmel eljárás indult vele szemben és őrizetbe vették. Az ügyészség indítványára a bíróság a sértettől történő távoltartást rendelt el január 4. napján.

A férfi ennek ellenére felkereste a sértettet még aznap ahogy szabadult és megfenyegette a nőt, hogy megöli, majd összetörte a telefonját. Ezt követően a gyanúsított a kezében a kiskorú gyermeküket tartó sértettet ököllel ütlegelni kezdte, majd előbb egy törött poharat, majd egy kést szorított a nő nyakához és azt ordítozta felé, hogy elvágja a torkát, valamint követelte tőle, hogy vonja vissza a vallomását. Ezután a férfi a konyhába ment és azt kiabálta, hogy inni akar, mialatt sikerült a konyhaajtót rázárni és a sértettnek a kiskorúval a kezében az utcára menekülni. A férfi az ajtót berúgva a nőt az utcán is üldözte, eközben érték tetten őt az időközben értesített rendőrök. A cselekmény alatt a férfi a nő 40 ezer forintját is elvette. A férfi mindkét alkalommal a cselekményt megelőzően kábítószert fogyasztott és a rendőri intézkedésnek is ellenált.

A kapcsolati erőszak bűntette, kifosztás bűntette, kényszerítés hatósági eljárásban bűntette és más bűncselekmények miatt indult eljárásban az ügyészség az eljárás meghiúsítása, annak veszélye, valamint a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a férfi letartóztatásának egy hónapra történő elrendelését.

Az ügyészi indítvány tárgyában a Szegedi Járásbíróság fog dönteni.