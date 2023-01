Nagy volt az riadalom még 2021. október 10-én Szeged-Rókus vasútállomáson. A Szegedről 15:21 perckor Békéscsabára indult személyvonat egyik mozdonya és egy személykocsija kisiklott. A vasúti balesetek vizsgálata nem megy egyről a kettőre. Az ezeket is vizsgáló, Építési és Közlekedési Minisztériumhoz tartozó Közlekedésbiztonsági Szervezet a napokban készítette el a balesettel kapcsolatos zárójelentését.

Ebből kiderül, hogy a 7726 számú személyvonat akkor siklott ki, amikor már majdnem beért az állomásra. Végül az állomás 10-es számú kitérőjéig, vagyis váltójáig jutott, és a mozdony 4 tengellyel, az azt követő személykocsi pedig az első 2 tengelyével siklott ki, a vonat gyakorlatilag szétszakadt. A vizsgálat kiderítette, hogy a vonat azért siklott ki, mert a már említett 10-es kitérőnél el volt törve a sín. Egy úgynevezett oldallépcső keletkezett a sínben, ami egyszerűen ledobta a vonat kerekeit.

A baleset vizsgálata nem véletlenül tartott ilyen sokáig. A vasút veszélyes üzem, ezért a Közlekedésbiztonsági Szervezet szakértői a legapróbb részletekre is kitértek. Még a helyszínen meghallgatta a mozdonyvezetőt. Később a MÁV-START Zrt. szegedi gépészeti műhelyben a kisiklott mozdonyt is átnézték, majd beszéltek a főpályamesterrel és a szakaszmérnökkel is.

A zárójelentésben emlékeztetnek, hogy az állomás vágányhálózatát részben átépítették, és a tramtrain az állomáson tér át a szegedi közúti vasúti pályahálózatra. Az átépítés azonban a kisiklás pontos helyét nem érintette. A 10-es kitérőt pedig 1959-ben építették be, és azóta nem volt rajta alkatrészcsere.

A vizsgálat végül arra jutott, hogy senki sem hibázott, bár a kitérőben a vízelvezetés hiánya miatt a felgyülemlett csapadékvíztől a fa aljak korhadni kezdtek, és ezeket ki kellett volna cserélni, amit jeleztek is az állomásmunkatársai korábban.

A vonaton a személyzettel együtt harmincan utaztak, és szerencsére senki sem sérült meg. Két váltó ment tönkre, azokat összesen 16 millió forintból állítottak helyre. A kisiklott mozdonyban és a vasúti kocsiban pedig 52 millió forintos kár keletkezett.