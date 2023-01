Nagymágocs. Az elmúlt időszakban több közlekedési tábla is eltűnt a településen, valószínűleg valakik ellopták. Ezeket most pótolta az önkormányzat, például az elsőbbségadás kötelező táblát és a 3,5 tonnás súlykorlátozó táblát a Rózsa utca és a Tölgyes utca kereszteződésében. A Határ utca és a Szentesi út kereszteződésében is eltűnt a súlykorlátozó tábla. Ehelyett is tettek ki új táblát.