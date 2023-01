Három szirénázó rendőrautó jelent meg csütörtökön délután, néhány perccel fél három után Szeged belvárosában, a Nagyáruház előtt. A járművekből kiugró egyenruhások a passzázssoron található élelmiszer-áruházba mentek be, ahol valószínűleg bolti lopás történhetett. Lapunk információit a rendőrség is megerősítette, az élelmiszer-áruházban kisebb értékű bolti lopás történt. A kiérkező három rendőrautóból kettő néhány percen belül el is hagyta a helyszínt. A rendőrök elfogták a tolvajt.