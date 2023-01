Sajnos balesettel indul a nap, ami a Petőfi-telepieket érinti: a Csap utca és a Vadas Márton sarkán történt, várják a helyszínelőket - jelezték a Rádió Taxi Három munkatársai. A Csap utca 42. előtt félpályás az útzár a helyszínelés időtartama alatt, ami várhatóan egy óráig tart majd a rendőrség mobil útinformációs rendszere, a RUTIN szerint. Ma is sokan indultak el autóval, tele vannak a bevezető fő útjaink. Az Algyői úton a Ladvánszky utcai lámpánál már van egy kis sor , de sok az autó a Sándorfalvi úton, Dorozsmai úton, Bajai úton, Szabadkai úton és a Szőregi út is tele van. A körutakon, sugárutakon is erős a forgalom, a lámpák előtt sorok alakulnak. Torlódik a forgalom a Csillag térnél, Felső Tisza parton, Hősök kapujánál, Aradi Vértanúk terénél, Mars térnél és a Kossuth Lajos sugárúton is, főleg a körforgalomnál. A Bakay Nándor utca tele van, a lakópark környékén nehézkes a közlekedés. A hidakon is be van lassulva a forgalom, illetve az Újszegedi részen alakulnak a sorok. Az Aradi Vértanúk terén folynak a munkálatok, ezért még mindig forgalmi rend változásra kell számítani.