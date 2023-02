Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek 1 órája

Az apja és a történelemtanára is megronthatta a kislányt: vármegyénket is érinti az ügy

Csongrád-Csanád vármegyei szála is van a legújabb pedofilbotránynak, amelyről a PestiSrácok számolt be elsőként. Egy Békés vármegyei 13 éves lány sérelmére követett el történelemtanára és vélhetően az apja is szexuális cselekményt.

Munkatársunktól Munkatársunktól

Forrás: shutterstock.com

Településneveket nem írunk, mert nem szeretnék a kislány életét még jobban megnehezíteni. A PestiSárcok.hu cikke alapján a Beol.hu írta, hogy Orosházi Rendőrkapitányság február 3-án vett őrizetbe, szexuális visszaélés bűntett gyanúja miatt, egy Orosházán élő történelemtanárt és egy másik férfit. A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint mindketten az utóbbi férfi 13 éves lánya sérelmére követtek el szexuális cselekményt. A rendőrkapitányság február 5-én, illetve 6-án, 1-1 hónap időtartamra, mindkét férfi letartóztatást elrendelte. A 13 éves lánynak nehéz sors jutott. A szülőanyja évekkel ezelőtt az apára hagyta a gyereket és lelépett. A Békés vármegyei település lakóitól úgy tudja a portál, hogy a férfi nagyon furcsán viselkedett. Gyakran látták női ruhákban, faluszerte tudtak a szexuális devianciáiról. Egy általuk megkérdezett lakos szerint olyan volt, mintha mentális betegségben szenvedne. Egy másik informátor azt mondta, utólag sokat gondolkozott azon, és a faluban is többen beszélték, nem értik, hogy hogyan maradhatott nála a kislány, ilyen közismert dolgok miatt miért nem emelték ki a családból. A PestiSrácok.hu információi szerint „Azt senki sem tudta megmondani, hogy miként derülhetett fény a történelemtanár pedofil hajlamára, vagyis honnan tudhatta az apa, hogy ha felkínálja a tanárnak a gyereket, az kapva kap a lehetőségen és nem pedig azonnal feljelenti. Az előbbi történhetett. A helyiek úgy tudják, a tanár pénzt is adott a gyermekkel való együttlétért”. A lap úgy tudja, a tanár a kihallgatás során azt mondta, az apa kínálta fel neki a kislányt, aki „beleegyező magatartást mutatott, sőt, azt mondta, nem új számára a kérés. Ezen a ponton merült fel, hogy az apa is érintett az abúzusban”. Az apa és a kislány az utóbbi időkben elköltöztek egy Csongrád-Csanád vármegyei városba, a kislány ott folytatta tanulmányait. Az eset kirobbanásakor házkutatást tartottak náluk, majd a férfit pár nappal később Orosházán tartóztatták le. A gyereket a rendőrség biztonságba helyezte. A korábban médiában is dolgozó, 50 év körüli történelemtanárról nem gondolta senki, hogy ilyesmire vetemedne, művelt, jó humorú embernek ismerték, akit kedveltek a gyerekek, mert jól tanította a tantárgyát, ezért is döbbent meg mindenki, amikor kiderült, hogy róla van szó.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!