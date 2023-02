Csaknem 250 rendőr több mint 60 helyszínen tartott egy időben házkutatásokat a napokban, amiről portálunkon is olvashattak. A Nemzeti Nyomozó Iroda azt közölte, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentése után kezdtek nyomozni tavaly novemberben gyógyászati segédeszközöket gyártó cégek vezetői és a velük kapcsolatban álló orvosok ellen. Bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás, valamint személyes adattal visszaélés és hamis magánokirat felhasználása miatt indítottak eljárást. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől érkező információk segítségével olyan cégeket azonosítottak be, akik nagy értékben, jogosulatlanul igényeltek vissza állami támogatásokat gyógyászati segédeszközök után. Először összesen tizenheten voltak érintettek: 6 orvos, 8 cégvezető és 3 alkalmazott. Az ortopéd orvosok közül kettő szegedi, egy makói, egy szigetszentmiklósi, egy szekszárdi és egy budaörsi, míg a segédeszközöket gyártó cégek vezetői többségében szegediek, de van köztük egy ceglédberceli és egy budapesti is.

A gyanú szerint a szakorvosok a betegfelhajtók által hozott páciensek számára a legnagyobb állami támogatású eszközöket írták fel attól függetlenül, hogy a betegnek szüksége volt-e rá vagy sem. Majd az ezek után járó állami támogatásokat jogosulatlanul visszaigényelték.

A nyomozók a Terrorelhárítási Központ munkatársaival január 31-én az ország több pontján egyszerre csaptak le. Átkutatták a gyanúsítottak lakóhelyét, munkahelyeiket, illetve valamennyi érintett cég telephelyét. Több tucat mobiltelefont, 47 számítógépet és laptopot, cégiratokat, vényeket, méretvételi lapokat, jótállási jegyeket, illetve gyógycipőket foglaltak le. A gyanúsítottak folyószámlájáról, illetve tőlük készpénzben összesen majdnem 80 millió forintot foglaltak le, és több mint 70 millió forintnak megfelelő vagyont vontak el, illetve zároltak. A TEK műveleti egységeire azért volt szükség az elfogások során, mert több elkövető engedéllyel tartott lőfegyverekkel rendelkezett.

A tizenhét elfogott embert – köztük hat nőt – gyanúsítottként hallgatták ki. Közülük hárman szabadlábon védekeznek, egy orvos bűnügyi felügyelet alatt áll, míg tizenhárman bűnügyi őrizetben vannak. Az ügynek eddig összesen 26 érintettje van.