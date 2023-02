Szombaton összesen 72 határsértőt tartóztattak fel az országban a rendőrök – tájékoztatott tegnap az Országos Rendőr-főkapitányság. Az összesítésből azt is kiderül, hogy Csongrád-Csanád vármegyében a járőrök 5 csoportban 52 migránst találtak, mindegyik emberre Ásotthalmon bukkantak. Ugyancsak szombaton a határkerítés Csongrád-Csanád vármegyei szakaszán 4 csoportban összesen 83 embert akadályoztak meg abban, hogy illegálisan átlépje az országhatárt.

A rendőrök Budapesten, Szurdokpüspökin és Inárcson is találtak illegális bevándorlókat. A feltartóztatott illegális migránsok ellenőrzésükkor szír és török állampolgárnak vallották magukat, azonban ezt semmivel sem tudták igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz.

Közben a rendőrök továbbra is várják a jelentkezőket szerződéses határvadásznak. A 160 órás képzésre, majd az azt követő szolgálatra azok a magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik már elmúltak 18 évesek, de az 55-ik életévüket még nem töltötték be, valamint büntetlen előéletűek, cselekvőképesek, és legalább alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek. De fontos az is, hogy egészségileg, fizikailag és pszichológiailag is alkalmasak legyenek a munkavégzésre.