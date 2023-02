Súlyos bűncselekmény történt még 2020 szeptemberében Mindszenten. A vád szerint az akkor 15 és 16 éves fiatalok egy elsőbbségadás kötelező táblát közösen kirángattak a földből, majd átdobták az út túlsó oldalára. Ezt észrevette egy férfi, aki rájuk szólt. Ezután összevesztek, és a vádlottak elhatározták, hogy utána mennek, és megtorolják a számonkérést. A férfi után futottak és először hátulról ököllel fejen ütötték. Ez azonban még nem volt elég nekik. Elhatározták, hogy eszközt keresnek a férfi megveréséhez. Egy autómosóból magukhoz vettek egy seprűt, majd amikor utolérték, észrevétlenül mögé léptek és az elsőrendű vádlott a seprűvel erősen fejtetőn ütötte a férfit, aki eszméletét elveszítve, arccal a földre zuhant, és a bal halántékát, arcát és az orrát is beütötte. Koponyacsonttörést, agyállományi zúzódást szenvedett és orrcsontja is eltört. Az ügyészség szerint közvetlen életveszélyes állapotba került, és csak azért nem halt meg, mert gyorsan ellátták. A fiatalokat társtettesként elkövetett életveszélyt okozó testi sértéssel vádolják.

A korábbi tárgyaláson az ügyészség azt kérte a bíróságtól, hogy készíttessen egy egészségügyi szakvéleményt, nem kizárt, hogy a férfinek maradandó sérülései lettek. Ha ez valóban így van, akkor a vádlottak súlyosabb büntetésre számíthatnak. Ez azonban még nem készült el, így szerdán tanúmeghallgatásokkal folytatódott az eljárás. Egy fiatalt is beidéztek, aki korábban jóban volt a vádlottakkal. Ő arról beszélt, hogy egy rövid ideig együtt voltak aznap, de ő utána hazament, csak másnap hallotta, hogy mi történt, de magáról a támadásról nem tudott konkrétumokat mondani. Beidézték a helyi presszó pultosát is, de ő is csak annyit mondott, hogy a megvert férfi szerinte nem volt ittas. Ezzel egyébként némileg ellentmondott korábbi vallomásának. Akkor arról beszélt, hogy a férfi ittas volt, amikor távozott a kocsmából.

Ugyancsak korábban az elsőrendű vádlott azt vallotta, hogy ott volt, de nem ő ütötte-verte a férfit, a másodrendű pedig azt állította, hogy ott sem volt, amikor a verés történt. A tárgyalás később folytatódik.