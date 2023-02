A Hódmezővásárhelyi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a férfivel szemben, aki egy az utcán nyitott állapotban hagyott autóba ült be és azzal közlekedett egész nap.

A vádirat szerint a vádlott 2022. szeptember 12-én hajnalban ült be Hódmezővásárhelyen egy nyitott állapotban hagyott személyautóba, amiben még az indítókulcs is benne volt, az okmányok mellett. A vádlott ezt követően a rendszámtáblát is átalakította úgy, hogy körömlakkal átfestette a P betűt B betűre, míg a 3-as számot 8-ra. A vádlott az autóval egész nap közlekedett Hódmezővásárhelyen és környékén, valamint Békés megyében, ahol az okmányokat a gépkocsiból kidobta. Végül elfogták a rendőrök.

Az ügyészség a többszörös visszaeső vádlottat jármű önkényes elvételének bűntettével és egyedi azonosító jellel visszaélés bűntettel vádolja, bűnösségéről a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság fog dönteni. Az ügyészség indítványa 2 év 10 hónap börtönbüntetés.

Az esetről tavaly szeptemberben részletesen beszámoltunk. Cikkünkből az is kiderült, hogy az elkövetőnek jogosítványa sem volt, és hölgyismerőseit akarta elkápráztatni szerzeményével.