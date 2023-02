Valótlan tartalmú levelek terjednek az interneten, amelynek aláírójaként rendőri vezetőt jelölnek meg – közölte a hétvégén az Országos Rendőr-főkapitányság. A csalók többek között azt állítják, hogy a címzett számítógépén gyermekpornográfiával kapcsolatos dokumentumokat találtak. Hozzáteszik, hogy ez bűncselekmény. Ráadásul olyan messzire mennek, hogy közlik: Polt Péter legfőbb ügyésznél, vagy Varga Judit igazságügyi miniszternél tesznek feljelentést, és tőlük „szereznek” elfogatóparancsot, ha azonnal nem kapnak választ az e-mailre. Hozzáteszik azt is, hogy a címzett feljelentésének adatait és fényképét szétküldik a médiának, hogy a „családja és barátai megtudják, mit csinál a számítógépe előtt”.

Arra, hogy a levelek hamisak, egyébként viszonylag könnyű rájönni. Egyrészt a szöveg hemzseg a helyesírási hibáktól, és a tárgyi tévedésektől is. Jó tudni például, hogy Nemzeti Rendőrség Főigazgatóság nem létezik, az Országos Rendőr-főkapitányság a magyar rendőrség helyes neve. De nincs Igazságügyi Rendőrség se, és az Interpol Központi Iroda sem létezik. Ha pedig a magyar rendőrség valakinek mégis e-mailt küld, azt nem külföldi címről teszi, ahogy a csalók. A levelekben megemlítik az Interpolt, és az Europolt, vagyis a nemzetközi bűnügyi irodákat is. Erről is érdemes tudni, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság egyikül nevében sem küldözget leveleket.

Ez az egész természetesen átverés, illetve adathalász levélnek számít. Az Országos Rendőr-főkapitányság azt írta a közleményében, hogy ha valaki kap ilyen levelet, akkor hagyja figyelmen kívül, és erre figyelmeztesse a hozzátartozóit is, mert egyértelműen átverésről van szó.