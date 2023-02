Kisteherautó és személyautó ütközött pénteken délután Makó közelében, a 4415-ös úton. Összesen hatan utaztak a járművekben, a makói hivatásos tűzoltók egy embert feszítővágóval emeltek ki a roncsok közül. Az egyik autóban egy nagy testű kutya is utazott, a tűzoltók értesítették a gyepmestereket, akik biztonságban elszállították a sérült állatot. Két ember sérült meg a balesetben, a mentők a beavatkozást követően azonnal kórházba szállították őket.

Bútorok égtek egy szegedi, Klapka utcai társasház lépcsőházában szombatra virradó hajnalban. A beavatkozás idejére 14 embernek kellett elhagynia az otthonát a sűrű füst miatt. Miután a szegedi egységek átszellőztették a füsttel telítődött helyiségeket, mindenki biztonságban hazatérhetett. Senki sem sérült meg.

Szombaton Csongrád-Csanád vármegye területére is lecsapott a viharos erejű szél. Reggeltől egészen az esti órákig érkeztek a segélyhívások a szegedi főügyeletre. Összesen huszonhárom, a viharkárok eltávolításával kapcsolatos beavatkozást végeztek az egységek. A vármegye szinte minden pontjáról érkeztek bejelentések. Legtöbb esetben a leszakadt faágak és a kidőlt fák akadályozták az autósok forgalmát. Az ágak parkoló autókat rongáltak meg, és veszélyeztették a gyalogosokat is. Ásotthalmon egy könnyűszerkezetes garázst kapott fel és sodort arrébb a szél. Szegeden épületre dőlt egy nagy méretű fa. Makón egy több méter magas fa az alatta futó villanyvezetékre dőlt. Hódmezővásárhelyen egy felújítás alatt álló középület tetejét rongálta meg az erős szél. A tűzoltói beavatkozások délután öt órakor fejeződtek be, személyi sérülésről nem érkezett hír a vármegyei főügyeletre. Egy zsombói ház udvarán volt tűz szombat éjjel. Két melléképület, egy farakás és több autó is kigyulladt. A tüzet a szegedi hivatásos tűzoltók két egysége oltotta el, személyi sérülés nem történt.

Öten sérültek meg abban a balesetben, amely szombaton történt Mártélynál. Kisbusz és személyautó karambolozott. A hódmezővásárhelyi hivatásos és a mártélyi önkéntes egység közösen végezte el a műszaki mentést, a beavatkozás idején teljes útlezárás volt érvényben.

Két személyautó ütközött szombaton délben Szentesnél, a 45-ös főúton. A szentesi egység áramtalanította a járműveket, majd megszüntette a forgalmi akadályt. Hárman sérültek meg a balesetben.

Baleset történt vasárnap reggel Hódmezővásárhely külterületén, a 47-es úton. Egy autó megpördült az úttesten, az út menti füves területre csúszott. A műszaki mentést a hódmezővásárhelyi tűzoltók végezték el, egy ember megsérült.

Vonattal ütközött egy kisteherautó az egyik vasúti átjáróban Röszkén. A város hivatásos tűzoltói végezték el a műszaki mentést, senki sem sérült meg.