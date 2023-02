Három Csongrád-Csanád vármegyei tűzoltó is tagja annak a mentőcsoportnak, amelyik Törökországba utazott, hogy a pusztító földrengés után segítse a mentést – közölte a vármegyei katasztrófavédelem szóvivője. Molnár Krisztina elmondta, hogy a katasztrófavédelem HUNOR (Heavy Urban Search And Rescue Team) Mentőszervezete ötvenfős, a mentőszolgálat szakembereivel kiegészülő mentőcsapattal és két keresőkutyával segíti jelenleg is a kutatómentést a földrengés sújtotta Törökországban. A hivatásos tűzoltók hétfőn este indultak el.

Tátrai János

Fotós: SZOKE PETER BM-OKF

A HUNOR Mentőszervezet tagjaként ott van Tátrai János tűzoltó alezredes, az igazgatóság polgári védelmi főfelügyelője, emellett már évek óta a HUNOR csapatvezető-helyettese. Rajta kívül Maróthi Róbert tűzoltó főtörzsőrmester, aki 2001 óta hivatásos tűzoltóként szolgál a szegedi laktanyában és 2019 óta különlegesszer-kezelőként végzi a mentéseket vármegyénkben. És a csapat tagja Süli Csaba tűzoltó százados is, aki 2000 szeptemberében szerelt fel a tűzoltókhoz. A szegedi laktanyában volt tűzoltó, majd a szegedi főügyeleten dolgozott. 2019 augusztusa óta a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat tagja. A HUNOR Mentőszervezet állományának többi tagja vár az esetleges riasztásra úgy országosan, mint vármegyénkben is. Amennyiben a Belügyminisztérium úgy dönt, hogy további HUNOR-tagokat küld a katasztrófa helyszínére, ők azonnal készen állnak az indulásra.

Maróthi Róbert

A HUNOR Magyarország hivatalos mentőcsapata. Azok a tűzoltók a tagjai, akik vállalják a mentéseket a világ bármely pontján. A katasztrófák esetén bevethető HUNOR a nemzetközi szervezetek által minősített nehéz minősítésű városi kutató- és mentőcsapat. Legfőbb képessége a romok alatt rekedt áldozatok felkutatása, kimentése és a sérültek elsősegélynyújtásban részesítése. Felszereléseikkel akár 20 tonnás, több méter vastag fém és betondarabokat is képesek átvágni és mozgatni, hogy kimentsék a romok alatt rekedt embereket.

Mint ismert, erős földrengések rázták meg Törökország déli és Szíria északi részét hétfőn hajnalban. Több ezren életüket vesztették, rengetegen megsérültek, ezer fölött van az összedőlt épületek száma. Törökország az Európai Veszélyhelyzet-kezelési Központ online felületén hajnal 4 óra 47 perckor kért segítséget az unió tagállamaitól, amelyre más országok mellett Magyarország is reagált. Törökország a felajánlott magyar segítséget 10 óra 22 perckorkor hivatalosan is elfogadta. A magyar katasztrófavédelem azonnal elkezdte megszervezni egy mentőcsapat kiküldését Törökországba.

KÉPALÁ: Tátrai János, Maróthi Róbert és Süli Csaba. Fotó: Csongrád-Csanád VMKI