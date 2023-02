Összesen 74 határsértőt tartóztattak fel a rendőrök Magyarországon kedden – közölte szerdán az Országos Rendőr-főkapitányság. Közülük Csongrád-Csanád vármegyében 5 csoportban 64 embert találtak, Ásotthalmon és Domaszéken. De most is találtak migránsokat Bács-Kiskun, Baranya és Győr-Moson-Sopron vármegyében is.

Ugyanaznap a határkerítésnél Bács-Kiskun vármegyében 4, Csongrád-Csanádban pedig 190 embert állítottak meg, mielőtt illegálisan átlépték volna az országhatárt.

A feltartóztatott illegális migránsok ellenőrzésükkor afgán, bukrina fasói, indiai, pakisztáni, szír, török és tunéziai állampolgárnak vallották magukat, azonban ezt semmivel sem tudták igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz.

Közben az Európai Bizottság úgy határozott, hogy nyilvántartásba veszi "A migránsok Európához méltó befogadása" elnevezésű európai polgári kezdeményezést. A kezdeményezés szervezői arra kérik a bizottságot, hogy új rendszert hozzon létre a menedékkérők uniós tagállamok közötti önkéntes elosztására, hangsúlyozva a tagországok közötti szolidaritás megőrzését. A szervezők emellett olyan kötelező érvényű befogadási előírások kidolgozását is szorgalmazzák, amelyek az EU teljes területén biztosítanák a méltó életkörülményeket a menedékkérők számára, magában foglalva az élelmiszerellátást, a lakhatáshoz, munkához, oktatáshoz való hozzáférést.