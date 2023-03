A Magyar Közút Nonprofit Zrt. makói mérnöksége 2023. március 22-én, szerdán burkolatjavítási munkákat végzett az M43-as autópálya határ felé vezető oldalán, a 28-as kilométerszelvény térségében. A munkaterületet a szigorú műszaki előírásoknak megfelelően előre jelezték a szakemberek, több lépcsőben 100-as, illetve 80 km/órás sebességkorlátozást vezettek be. A munkavégzés végeztével, éppen, mikor a munkaterületet elhagyták volna a szakemberek, az azt védő, ütközési energiaelnyelő berendezéssel felszerelt teherautóba akkora erővel rohant bele egy külföldi kamionos, hogy a közutas teherautót az árokba lökte, annak fülkéjébe szorult be a közútkezelő makói szakember, amit a 41 éves férfi már nem élte túl.

A Magyar Közút mély fájdalommal vette tudomásul kiváló munkatársának elvesztését, őt a társaság a saját halottjának tekinti és minden segítséget megad az elhunyt hozzátartozóinak.

2000-től napjainkig már 21 közútkezelő szakember veszítette életét munkavégzés közben, döntően figyelmetlen sofőrök miatt. Az ilyen tragikus esetek elkerülése érdekében a Magyar Közút nem győzi hangsúlyozni, hogy a gyorsforgalmi- és közutakon is a kihelyezett ideiglenes előjelzéseket, korlátozásokat minden esetben maximálisan tartsák be a közlekedők, azok nem véletlenül vannak ott és úgy kihelyezve. Amennyiben a táblázásoknak, előjelzéseknek megfelelően közlekednek a munkaterületek térségében az autósok, nemcsak a maguk, hanem az ott dolgozók biztonságáért is sokat tehetnek.