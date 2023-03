Az Algyői Generációk Egyesülete (AGE) képviseletében érkezett Bordányba Bozóki Márk, Oláh Dániel és Torma Tibor, akik a Bordányi Ifjúsági Információs Pontban (biip) találkoztak a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat (GYIFÖ) tagjaival. Oláh Dániel önkormányzati képviselő elmondta, örülnének, ha Algyőn is létrejöhetne egy ifjúsági önkormányzat. Szeretnék ha az algyői fiatalok is megtapasztalhatnák az önkéntes munka és az önkormányzatiság fontosságát. Mivel az algyői képviselő-testület elé az elkövetkező időszakban nyújtja be az ezzel kapcsolatos elképzeléseiket, szerette volna a szakmai anyagot megmutatni egy már működő modellben résztvevőknek is. Ezért érkeztek Bordányba, ahol az ifjúsági civil szervezetek mellett immár huszonkettedik éve működik települési szintű gyermek- és ifjúsági önkormányzat is.