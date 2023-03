Összesen 97 határsértőt tartóztattak fel a rendőrök szerdán az ország területén – közölte csütörtökön az Országos Rendőr-főkapitányság. Vármegyénkben 7 csoportban 85 migránst találtak Ásotthalmon és Mórahalmon. A szomszédos Bács-Kiskun vármegyében 11 határsértőre bukkantak, Kecelen, Hódunán és Tompán, míg Budapesten egy migránst találtak.

Ugyanaznap a határkerítés Csongrád-Csanád vármegyei szakaszán összesen 94 embert akadályoztak meg abban, hogy illegálisan Magyarországra lépjen. A feltartóztatott illegális migránsok ellenőrzésükkor afgán, szír és török állampolgárnak vallották magukat, azonban azt semmivel sem tudták igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz.

Az MTI padig arról számolt be, hogy a horvát belügyminiszter szerint megközelíti a 2015-ös, 2016-os szintet az illegális migráció mértéke az Európai Unióban. Davor Bozinovic szerint a migránsok – ahogy korábban is – főleg a Közel-Keletről és Észak-Afrikából érkeznek. Hozzátette ugyanakkor, hogy a szomszédos országok vízumpolitikája miatt egyebek között Burundiból és Kubából is sokan jönnek. Kiemelte, hogy a nagyobb számú migráció egyik oka az Ukrajna elleni orosz agresszió, amely megzavarta a világ gazdasági áramlását, és nagyszámú embert taszított a szegénységi küszöb alá. Ugyanakkor az élelmiszer-ellátást is veszélyeztette, éppen azokon a területeken, ahol már korábban is voltak ilyen nehézségek.