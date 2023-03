A bolgár rendszámú kamion Budapest felé haladt, amikor - útmunkák miatt - a feltorlódott kocsisor végén megállt. A mögötte érkező román kamion vezetője ezt későn vette észre és belehajtott az előtte már álló kamionba, közben még egy kisbusszal is összeütközött. A román kamion betonrúd szállítmánya a nagy ütközéstől előre csúszott és leszakította a jármű fülkéjét, vezetője pedig beszorult. Információnk szerint őt egy katona szabadította ki a roncsok közül, majd a mentők a 60 év körüli sofőrt hosszasan próbálták újraéleszteni, de ez vezetett eredményre, ő a helyszínen belehalt sérüléseibe. A bolgár kamionos és a szerb kisbuszban ülő négy ember nem sérült meg. A baleset miatt több kilométeres kocsisor torlódott fel. Itt a helyszínelést még be sem fejezték, amikor pár kilométerrel arrébb három kamion ütközött, úgy tudjuk, hogy ott az utolsó kamion vezetője beszorult a fülkébe. Emiatt ismét teljesen lezárták az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalát, most már Lajosmizse és Kecskemét között.