Nem sokon múlott, hogy családi tragédia történjen 2021 januárjában Apátfalván. Egy 37 éves tótkomlósi férfit ítélt el a Szegedi Törvényszék emiatt tizennégy év fegyházbüntetésre hétfőn. A többszörösen büntetett, jelenleg is börtönben ülő férfi már korábban is többször megverte és megfenyegette volt élettársát. Emiatt távoltartást is elrendeltek ellene. Egyebek mellett ezekért ül most börtönben. A nő a folyamatos zaklatások miatt először anyaotthonba menekült a férfi elől.

A férfi 2021. január 20-án este nyugtatókat és alkoholt fogyasztott és elment a nő apátfalvai rokonaihoz. Azt kérte, hogy ott maradhasson éjszakára, de ezt nem engedték neki. Ebbe azonban nem nyugodott bele, éjfél előtt visszatért az épülethez, bemászott az udvarra és bement a házba. Az ingatlanban a nő testvére, annak élettársa és közös gyermekük egy ágyban aludt. A vádlott „megölöm a fiadat, meghaltok" felkiáltással hozzájuk lépett és egy konyhakéssel az alvó gyermek felé szúrt.

A gyermek édesapjának a szúrást sikerült kezével fölfognia, míg a gyermeket az édesanyja kirántotta az ágyból. A vádlott ezután többször megszúrta az édesapát, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett. A szúrások a férfi mellkasát, hasát, végtagjait érték, megsérült a mája, eltörött az egyik bordája; légmell alakult ki nála, életét csak a rokonai nyújtotta elsősegély és az elvégzett műtétek mentették meg. Az egyik szúrás olyan erejű volt, hogy majdnem leszakította a karját. Végül az édesanya kiabálására a másik szobában alvó egyik rokon felébredt, és neki sikerült megfékeznie a férfit, aki elmenekült a házból.

A támadót több ember, részben 14. életévét be nem töltött, részben védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés kísérlete és magánlaksértés miatt ítélték el. Feltételesen sem szabadulhat. Azonban az ítélet nem jogerős, mert az ügyészség súlyosbításért, a védelem enyhítésért fellebbezett.