Összesen 187 határsértőt tartóztattak fel a rendőrök az országban kedden

– közölte szerdán az Országos Rendőr-főkapitányság. Közülük 109 embert 109 embert Csongrád-Csanád vármegyében találtak, Szatymazon és Ásotthalmon.

Arról pedig már Kuczik János rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes beszélt a köztévé műsorában, hogy tavaly 167 százalékkal nőtt az embercsempész bűncselekmények száma, 1697 ügyben indítottak nyomozást. Az illegális migránsokból pedig 120 százalékkal volt több. Tavaly összesen 269 ezer 254-en lépték át az ország határait. Elmondta azt is, hogy korábban inkább a kerítést próbálták átvágni, vagy alagutakat fúrtak az embercsempészek és a migránsok, de tavaly már más módon is próbálkoztak. A módszer az, hogy kisebb-nagyobb csoportokban érkeznek a biztonsági határzárhoz Szerbia irányából, és kövekkel, botokkal dobálják meg a rendőröket, közben onnan pár száz méterre létrák segítségével jutnak át a kerítésen. Elhangzott az is, hogy a határ mellett fokozódik az erőszak, egyre többször kerülnek elő fegyverek, tavaly legalább száz alkalommal hallottak a rendőrök lövéseket Szerbia irányából, tizenkét alkalommal pedig a rendőrök, vagy a katonák előtt adtak le figyelmeztető lövéseket a csempészek. A magyar-szerb szakaszon tavaly 485 támadás érte a határt védőket. 12 rendőr és 30 katona sérült meg, és 210 jármű rongálódott meg.