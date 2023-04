Fával, kővel, üveggel dobálták, vagy csúzlival lőtték őket. Egyre többször számoltak be tavaly a magyar-szerb határt védő katonák és rendőrök arról, hogy a migránsok és segítőik az erőszaktól sem riadnak vissza, amikor Magyarország területére akarnak lépni. A határzár mellett szolgálatot teljesítő egyenruhások 116 esetben láttak lőfegyvert vagy ahhoz hasonló tárgyat az illegális bevándorlóknál és segítőiknél. Arra is volt példa, hogy szerb területről az államhatár térségében lövéseket hallottak – derült ki Polyák Zsolt dandártábornok, vármegyei rendőrfőkapitány beszámolójából, amit a közelmúltban tárgyalt meg és fogadott el a vármegyei közgyűlés.

Egy személy életét vesztette, többen megsérültek, amikor tavaly októberben felborult egy illegális migránsokat szállító autó Balástya határában, az éjszaka. FOTÓK: Donka Ferenc

Földön, vízen, kamionban

Ahogy a koronavírus-járvány miatti korlátozások Európa-szerte enyhültek, majd megszűntek, az illegális migráció is új lendületet kapott. A biztonsági határzár mellett szolgálatot teljesítő rendőrök és honvédek négyszer annyi főt (87976 személyt) akadályoztak meg tavaly abban, hogy törvénytelenül Magyarországra lépjen, mint 2021-ben (17297 fő). A kerítés nyolc kilométeres biztonsági sávjában pedig csaknem két és félszer annyi migránst fogtak el és kísértek vissza Szerbiába, mint egy évvel korábban (31892-ről 107761-re nőtt a határsértők száma). De nemcsak a zöldhatáron próbálkoznak a migránsok az illegális határátlépéssel. Gyakoribbá váltak azok az esetek is, amikor kamionokban, furgonokban megbújva a határátkelőn próbáltak titokban átjutni. Csanádpalotán tavaly az autópálya-határátkelőn július 15-én és augusztus 10-én is 75 személyt találtak megbújva kamionokban a magyar és román rendőrök.

Fejenként száz euró

Könnyű munka, gyors pénz – erre számítanak azok, akik az embercsempészek autóit vezetik. A vármegyei rendőrfőkapitány beszámolója szerint a szervezők migránsokként 100-300 eurót ígérnek a sofőröknek az elvégzett munkáért. Leggyakrabban munkanélküliek vagy külföldi állampolgárok vállalkoznak a veszélyes útra és a fokozott rendőri jelenlét sem tartja vissza őket. Az embercsempészek a közösségi médiát felhasználva szervezik az utakat és persze csak a sikeres esetekről beszélnek, a kudarcokról nem.

Ketten szörnyethaltak

A száguldásnak pedig tragédia lehet a vége. Tavaly Csongrád-Csanád vármegyében 11 olyan közlekedési baleset történt, ami az embercsempészethez köthető, ezekben 148 migráns volt érintve. Októberben például Balástyánál borult fel egy illegális bevándorlókkal zsúfolt jármű borult – egy ember a helyszínen szörnyet halt. Ez volt az egyik olyan baleset, ami megrázta a közvéleményt. Tavaly két halálos balesetben ketten veszítették életüket, hat súlyos balesetben 24-en, három könnyű sérüléses karambolban 41 fő sérült meg.