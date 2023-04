A városban 2021-ben 461 bűncselekmény vált ismertté, tavaly ezzel szemben 511. Ezen belül a közterületeken elkövetett bűncselekmények száma 178-ról 212-re emelkedett, a garázdaságok száma viszont 34-ről 29-re csökkent.

31 testi sértés

A kiemelten kezelt bűncselekmények száma is megugrott, méghozzá igen jelentősen, harmadával, 201-ről 302-re nőtt. Tavaly szerencsére emberölés, rablás és kifosztás sem történt Hódmezővásárhelyen, a rendőrségre 2 zsarolásos ügy futott be, de mindkettőt felderítették.

Növekedett a kiskorúak veszélyeztetésével kapcsolatos esetek száma, 18-ról 21-re. Testi sértést 2021-ben 26-szor, tavaly 31-szer követtek el.

Tavaly duplaannyi lopás történt, mint azelőtt, itt 61-ről 120-ra növekedtek az esetszámok. Két esetben sorozatról volt szó, ami 40 lopást jelentett, de az elkövetőket elfogták a rendőrök.

Sok bűnözőt elfogtak

Gépkocsit nem loptak el tavaly, viszont egy feltöréses ügyük volt a rendőröknek, 8 esetben pedig az elkövetők önkényesen vették el más autóját.

A Hódmezővásárhelyi Rend­őrkapitányságnak tavaly több olyan bűnözőt is sikerült „kivonni a forgalomból”, akik elsősorban kisebb vagyon elleni bűncselekményeket követtek el, például betöréses lopásokat, kerékpárlopásokat, besurranásos lopásokat. Tavaly a rendőrök 3 kábítószerkereskedelemmel kapcsolatos bűncselekményt is sikeresen felderítettek. 22 esetben kábítószer birtoklás miatt, 3 esetben pedig új pszichoanyaggal való visszaélés miatt is sikeresen felléptek a rend őrei.

Érdekesség: tavaly több esetben is előfordult, hogy autók katalizátorait lopták el, de az elkövetőket végül lebuktatták a rendőrök. Hódmezővásárhelyen is megjelent az úgynevezett unokázós csalás, a rendőrkapitányságnak jelenleg egy ilyen ügye van, az elkövetőt elfogták, az illető több bűncselekményt is elkövetett szerte az országban.

Eredményes felderítés

A Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság 90,7 százalékos eredményességgel dolgozik, vagyis minden 10 bűncselekményből 9-nél kézre kerítették a tettest. Ezen belül a közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozáseredményessége 94,6 százalékos, a kiemelten kezelt bűncselekményeknél pedig 86,1 százalékos.

Javult a közlekedésbiztonsági helyzet. Tavaly a rendőrkapitányság területén 61 személyi sérüléses baleset történt, ami érzékelhetően kevesebb, mint a korábbi évben, ebből 51 személyi sérüléses baleset történt a város közigazgatási területén, amelyek közül 3 volt halálos kimenetelű, 19 súlyos, 29 pedig könnyű sérüléssel járt. A belesetek okai között továbbra is az elsőbbség meg nem adása, a relatív gyors­hajtás és a kanyarodás szabályainak megszegése szerepel legtöbbször. A rendőrkapitányság rendészeti állománya 2022-ben is kiemelt figyelmet fordított az ittas sofőrök kiszűrésére, 104 ittas járművezetővel szemben intézkedtek.