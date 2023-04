Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere a határrendész területen kimagasló eredményességgel végzett vezetői munkája elismeréseként Szent György Érdemjelet adományozott dr. Révész Szabolcs r. alezredesnek, a Szegedi Határrendészeti Kirendeltség vezetőjének, továbbá a szakterületén végzett kimagasló színvonalú munkája elismeréseként rendőrségi tanácsosi címet adományozott Czombál Miklós r. alezredesnek, a Bűnügyi Igazgatóság Bűnügyi Osztály osztályvezető-helyettesének és Kiss Zsolt c. r. főtörzszászlósnak, a Gazdasági Igazgatóság Informatikai Osztály referensének.

Dr. Balogh János rendőr altábornagy, rendőrségi főtanácsos, országos rendőrfőkapitány példamutató szolgálatellátása elismeréseként rendőr őrnagy rendfokozatba léptette elő Szarvas Roland r. századost, a Szegedi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály osztályvezető-helyettesét és Csontos Dániel r. századost, a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály osztályvezető-helyettesét, továbbá rendőr százados rendfokozatba léptette elő Izbéki Erzsébet r. főhadnagyot, a Szentesi Rendőrkapitánysgá Bűnügyi Osztály főnyomozóját, valamint rendőr főhadnagy rendfokozatba léptette elő Szőke Balázs r. hadnagyot, a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály szabálysértési főelőadóját.

Pénzjutalomban részesítette Jakab István r. főtörzszászlóst, a Csongrádi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály szolgálatirányító parancsnokát, Turányi Péter r. törzszászlóst, a Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztály helyszínelő és balesetvizsgálóját, Gombos Károly c. r. törzszászlóst, a Bűnügyi Igazgatóság Bűnügyi-Technikai Osztály bűnügyi technikusát és dr. Csiszár Mária Magdolna rendvédelmi alkalmazottat, a Gazdasági Igazgatóság jogtanácsosát.

Dr. Polyák Zsolt r. dandártábornok, a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője bűnügyi kategóriában az év rendőre díját adományozta dr. Márton Ildikó c. r. alezredesnek, a Makói Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztály fővizsgálójának, rendészeti kategóriában Jaksa Zoltán Dénes c. r. főtörzszászlósnak, a Szegedi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály körzeti megbízottjának, határrendészeti kategóriában pedig Oláh Csaba c. r. törzszászlósnak, a Szegedi Határrendészeti Kirendeltség kiemelt főhatárrendészének. Az év rendvédelmi alkalmazottja díjat Papp Lászlóné rendvédelmi alkalmazottnak, a Gazdasági Igazgatóság Közgazdasági Osztály könyvelőjének adományozta.

Az év helyi szerve díját a Szentesi Rendőrkapitányságnak adományozta.

Kiemelkedő színvonalú munkavégzéséért előléptetett 5 hivatásos állományú és 2 nyugállományú munkatársat, valamint további 29 rendőrt és rendvédelmi alkalmazottat részesített pénzjutalomban. A Kisteleki Rendőrkapitányság egy hivatásos állományú tagjának adományozott Szent György Érdemplakettet és további 7 együttműködő partnernek Az Eredményes Együttműködésért Plakettet.