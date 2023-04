A vádirat szerint a vádlott együtt élt édesanyjával a szegedi lakásukban, akinek az állapota az időskora és egyészségügyi okok miatt az utóbbi években erősen leromlott. A sértetthez a vádlott az utóbbi időben több alkalommal hívott mentőt, akit kórházban is kezeltek. A legutolsó kórházból történt elbocsájtást követően a kezelés és a gondozás a vádlott részéről állandó felügyeletet és közreműködést igényelt és a sértett is egyre kevésbé volt ennek során együttműködő. 2021. november 26. napján is az édesanyja ellátása nehézségekbe ütközött, melynek során a férfi a sértett mellkasára rátenyerelt, rátérdelt.

Másnap a vádlott az ellátás során a sértettet az ágyra dobta annak ellenkezése miatt. Ezt követően annak ellenére, hogy az édesanyja fájdalmakra panaszkodott, a vádlott orvosi segítséget nem kért. A vádlott 2021. november 28. napján hajnalban felkelt és miután megnézte az édesanyját megállapította, hogy elhalálozott. A vádlott elment hazulról és közel négy órán át italozott, majd csak ezután értesítette a mentőket. A kiérkező mentősök már csak a halál beálltának tényét tudták megállapítani. A sértett halálát a vádlott cselekménye miatt létrejött többszörös bordatörés és ennek következményei okozták.

A főügyészség a vádlottat halált okozó testi sértés bűntett elkövetésével vádolja. A vádlott bűnösségéről a Szegedi Törvényszék fog dönteni.