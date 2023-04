Ismét három Csongrád-Csanád vármegyei bűnöző szerepel a rendőrség körözési listáján a legjobban keresett bűnözők között. A nevek már ismerősek lehetnek, mert korábban is kereste őket a rendőrség. Az 1995-ben született Kormányos Erik Tibor korábban úgy döntött, hogy kábítószer eladásával szerez pénzt. Azonban az kiderült, és jelenleg is menekül a rendőrök elől. Zsemberi Marcell Sándort pedig csalás miatt szeretnék előkeríteni. Ő a legidősebb szegedi bűnöző egyébként, a maga 47 évével. És egy szegedi nő is van a listán. Vrbovszkiné B. Anita 1987 -ben született, és azért keresik, mert hamis árukat sózott rá másokra. Érdekesség, hogy a nő férjét is keresik, aki nem Csongrád-Csanád vármegyei, hanem Békésből, Medgyesegyházáról származik, és ő is benne volt az illegális családi üzletben.

Még egy érdekesség is van, lekerült a listáról a gyilkosságért körözött Jao Kao-peng, aki 2015-ben brutálisan meggyilkolta Budapesten a Nancy néven ismert prostituáltat, majd másnap visszamenekült Kínába. Ezalatt 18 év börtönbüntetésre ítélték.

A listán egyébként továbbra is leginkább csalók vagy valamilyen kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt elkövetők szerepelnek, de mostanában már felbukkantak az embercsempészek is, és van olyan, akit szexuális zaklatás miatt keresnek.

A bűnözői toplistát több szempont alapján válogatták össze. Például hogy legalább öttől tíz évig terjedő büntetéssel fenyegetett bűncselekmény miatt keresik, vagy már jogerősen elítélték, csak nem vonult börtönbe, esetleg különös, többszörös vagy erőszakos többszörös visszaesőnek minősül a keresett ember. A listán azt is feltüntették, ha fegyveres bűnöző vagy különösen veszélyes a keresett ember.

Előbbit egy piros pisztoly, utóbbit egy felkiáltójel jelzi. A rendőrségi honlapon továbbra is él a „Felismeri? Tegyen bejelentést!” gomb, amelynek segítségével névtelenül lehet szólni a rendőröknek, ha valaki látta valamelyik bűnözőt.

Öt bűnözőre nyomravezetői díjat is kitűzött a rendőrség, a legkisebb összeg százezer forint, míg a legnagyobb 500 ezer forint. A keresettek közül három különösen veszélyes, kettő pedig a feltételezések szerint fegyverrel is rendelkezhet. Ők mindannyian férfiak, de az egyik nőre is külön figyelmeztetnek, akit kétrendbeli rablás és kétrendbeli hivatalos személy elleni erőszak bűntett miatt köröznek.

A magyar rendőrségnek van egy ennél sokkal több bűnözőt is tartalmazó listája, akik ellen körözést adtak ki, de az most karbantartás miatt nem elérhető.