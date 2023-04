Összesen 2566 esetben vonultak káreseményekhez a hi­vatásos, a létesítményi és az önkéntes tűzoltók Csongrád-­Csanádban tavaly. Ezt a Csong­­rád-Csanád Vármegyei Ka­­tasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője mondta a vármegyei közgyűlés előtt tartott beszámolójában pénteken. Szatmári Imre beszélt arról is, hogy a beavatkozások száma 2020-hoz képest 7,5 százalékkal emelkedett, 2021-hez viszonyítva azonban 8,8 százalékkal csökkent.

A beavatkozásaink között 1306 tűzeset volt, ami jelentős növekedésnek számít. 2020-hoz képest 24,3, 2021-hez képest pedig 27,8 százalékkal volt több tűz tavaly. Szatmári Imre azt is elmondta, hogy a tűzesetek 63 százaléka szabad területen vagy otthonokban keletkezett.

Hozzátette, hogy az időjárás komoly fejfájást okozott nekik. A nagy meleg és a szinte folyamatos szárazság miatt rengeteg avartűz volt, amelyek nagy területen pusztítottak. A vármegyében kétszer volt tűzgyújtási tilalom is. Az időjárás egyébként másként is kihatott a tűzoltók munkájára: a viharkárok az összes műszaki beavatkozás 35 százalékát adták.

Szintén okozott problémát a szén-monoxid is. Tavaly összesen 103 ilyen eset volt, és ebből 67 helyszínen volt érzékelő. Akadt még tavaly 8 kéménytűz is, de ezek nem okoztak különösebb problémát a kivonuló tűzoltóknak. Téves jelzésből 343 futott be az ügyeletre, amelyek kicsivel több mint a felét a beépített tűzjelző berendezések okozták.

A beszámolóból az is kiderült, hogy tavaly 1260 műszaki mentéshez riasztották az egységeket. Ez 5,8 százalékkal kevesebb, mint 2020-ban, és csaknem 30 százalékkal, mint 2021-ben. Az igazgató beszélt arról is, hogy egyre több segítséget kapnak az önkéntesektől. Elmondta, hogy a vármegye 30 településén működik Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Közülük 23-nak van hatályos együttműködési megállapodása a hivatásos tűzoltókkal, vagyis a katasztrófavédelemmel.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek tavaly 445 alkalommal, az összes esett 17 százalékában segítették a hivatásos egységek munkáját. Kiemelte, hogy a mórahalmi önkéntes egyesület már hetedik éve működik önállóan beavatkozó egyesületként. Ők azt vállalták, hogy évente minimum 4500 órát lesznek készenlétben, de ezt rendszeresen túlteljesítik. Tavaly ez 5066 óra volt összesen. A megyei katasztrófavédelem az egyesületet 78 alkalommal riasztotta, amelyből 34 esetben önállóan avatkoztak be, vagyis nem volt szükség a hivatásos állomány segítségére. Az egyesület tevékenységi területe Mórahalom és Ásotthalom, de ha kell, messzebbre is el tudnak jutni.

Szatmári Imre hozzátette, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatainak köszönhetően már az önkénteseknek is szinte ugyanolyan felszerelésük és műszaki eszközeik vannak, mint a hivatásos tűzoltóknak.

A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak egyébként 83 járműve van, ebből 38 speciális felszerelésű, és van köztük 2 hajó is.