Összesen 158 határsértőt tartóztattak fel a rendőrök kedden az országban – közölte szerdán az Országos Rendőr-főkapitányság. A 158 migránsból 156-ot Csongrád-Csanád vármegyében, Ásotthalmon és Szegeden találták, kettőre pedig Budapesten bukkantak.

Ugyanaznap a határkerítés Bács-Kiskun vármegyei szakaszán 59, a Csongrád-Csanád vármegyein pedig 320 embert akadályoztak meg az illegális határátlépésben.

A feltartóztatott illegális migránsok szír, afgán, török és koreai állampolgárnak vallották magukat, de ezt semmivel sem tudták igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz.

A szerbiai Pannon RTV pedig arról számolt be, hogy továbbra is taxisok hordják a migránsokat a Szabadka környéki erdőkbe. Azt is írták, hogy továbbra is bőven van szabad kapacitás a szabadkai befogadóközpontban. A migránsok azt mondták, alig százan vannak most odabenn, és újabban kurdok is érkeztek a befogadóközpontba. A migránsok nagy része a szabadkai erdőkben húzza meg magát szívesebben, hiszen onnan bármikor útra kelhetnek a magyar határkerítés irányába, akár embercsempészek segítségével. Az erdő alatt élők azt mondják, hogy általában zombori, nagykikindai, sőt belgrádi taxisok hordják a migránsokat az erdő mélyébe.

Hozzátették, hogy mivel a szerbiai rendőrség gyakran kutatja fel az illegális migránstáborokat a Szabadkai környéki erdőkben, a migránsok gyakran váltogatják táborhelyeiket. Az egyik elhagyott táborhelyen több kályhacsövet, megcsonkított fákat, rengeteg konzerv, illetve műanyagflakon-maradványt, és a tűzhelyek maradványát találták.