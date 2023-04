Lassan fél éve tart a nyomozás abban a költségvetési csalási ügyben, amely a Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentése alapján indult a Nemzeti Nyomozó Irodánál. Kiderítették, hogy orvosok olyanoknak is írtak fel ortopédiai segédeszközöket, akiknek arra semmi szükségük sem volt, és több gyógyászati segédeszközöket gyártó cég jogosulatlanul igényelt vissza állami támogatásokat. A rendőrség most azt közölte, hogy a nyomozás elején 250 millió forintnyi károkozásról tudtak, de már kétmilliárd forintról tudnak, ugyanis egyre több cég és egyre több elkövető kerül képbe, így a költségvetési csalásban megállapított kárösszeg is folyamatosan nőtt.

Február végén a Nemzeti Nyomozó Iroda azt közölte, hogy egyszerre 10 helyszínen tartottak házkutatást, és három férfit, valamint egy nőt fogtak el. Egy szegedi és egy nyíregyházi orvost, valamint egy budapesti cég ügyvezetőjét és alkalmazottját, akik mindketten Baranya vármegyében élnek. A rendőrök úgy gondolják, hogy a gyógyászati segédeszközök gyártásával foglalkozó vállalkozás a jogosulatlanul felírt csaknem 3 ezer darab gyógycipő után több mint 162 millió forintot igényelt vissza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől. Ebből 930 vényt a szegedi orvos írta fel, aki ezzel csaknem 50 millió forinthoz segítette hozzá a céget. Őt letartóztatták, a másik három ember egyelőre szabadlábon védekezhet. Az ügynek velük együtt már 32 gyanúsítottja volt. Mostanra azonban már 37 gyanúsítottja lett: 14 orvos, 13 cégvezető és 10 alkalmazott, köztük ügyintézők, illetve asszisztensek. Jelenleg tizenöten vannak letartóztatásban, nyolcan bűnügyi felügyelet alatt, míg tizennégyen szabadlábon védekeznek.

A szövevényes ügyben a Baranya, a Csongrád-Csanád, a Győr-Moson-Sopron és a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányságokon is nyomoznak. A nyomozócsoportok az Nemzeti Védelmi Szolgálat aktív közreműködésével, egymással párhuzamosan, gazdasági társaságonként vizsgálják a költségvetést károsító bűncselekményeket.