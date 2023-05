Építési céghálónak álcázva csaltak el 800 millió forintnyi áfát egy bűnszövetség tagjai. A bűnös tevékenységbe bevont alvállalkozók úgy falaztak, hogy közben még a látszatra sem adtak; sem eszközeik, sem dolgozóik nem voltak, így persze munkát sem végeztek, és nem is végeztettek – közölte a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága. A hatósági elszámoltatás nem maradt el, tíz helyszínen csaptak le a pénzügyőrök a bűnszövetség tagjaira, akik egy általuk kiépített fiktív alvállalkozói hálózat működtetésével háromnegyed milliárd forintot is meghaladó vagyoni hátrányt okoztak. Hét embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük hat főt tartóztatott le a bíróság. Ha a bűnösségük beigazolódik, az elkövetők akár 15 év szabadságvesztésre is számíthatnak.