Napok óta rendszeresen parkol egy autó Szegeden a Kelemen László utcában, a járdán, közel a Kölcsey utcához, majdnem a sarkon. Eddig csak a környékbelieknek tűnt fel, hétfőn délután azonban két fiatal szegedi rendőrnőnek is szemet szúrt a dolog. Bekapcsolták a villogót, lehúzódtak, és az autó tulajdonosa nagyjából fél perccel később elő is került. Kiderült, hogy rövidesen üzletet nyit, ezért állt a tilosban. Tudósítónk szerint a rendőrök elmondták neki, hogy rossz helyen áll, és megkérték, hogy keressen egy legális parkolóhelyet, amit meg is tett. Így ért véget egy újabb szegedi parkolási történet.